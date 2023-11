PF, PGR e Abin investigam Deputado André Janones por rachadinha e outras irregularidades

A Polícia Federal (PF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estão empenhadas em investigar acusações de práticas ilícitas no gabinete do deputado federal André Janones. Essas acusações incluem o esquema conhecido como rachadinha, entre outras irregularidades.





O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou informações ao Ministério Público e à PF para averiguar a consistência das provas apresentadas por um ex-assessor de Janones. Em setembro do ano passado, agentes da Abin se encontraram com o denunciante em Brasília, registrando seu relato sobre diversas atividades suspeitas no gabinete do deputado. Entre as denúncias está o uso de fake news por Janones durante a campanha eleitoral de 2022.





Uma das evidências centrais é um áudio no qual um aliado de Janones, sem conhecimento de estar sendo gravado, menciona ter repassado R$ 60 mil ao deputado e à atual prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, supostamente provenientes de rachadinha. O denunciante alega que os funcionários do gabinete eram coagidos a realizar saques em espécie, frequentemente até duas vezes ao dia, e entregar o dinheiro a Leandra, então assessora de Janones. Leandra nega qualquer envolvimento em atos ilícitos.





O ex-assessor sugere que a quebra do sigilo bancário dos funcionários revelaria o padrão desses saques. Além disso, acusa Janones de receber propina de 20% em obras em Ituiutaba e de práticas de superfaturamento na contratação de artistas para shows na cidade.





Recentemente, foi revelado que Janones exigiu parte dos salários de seus assessores para cobrir despesas pessoais e também pediu R$ 200 mil aos assessores para formar um fundo de campanha eleitoral. Essas acusações colocam Janones no foco de uma investigação ampla, envolvendo múltiplas instâncias do sistema judiciário e de inteligência do Brasil.





(Hora Brasília)