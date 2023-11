Mãe é presa em flagrante após perseguir, estuprar e explorar filhas

Uma mulher foi detida em flagrante por perseguir as próprias filhas, duas crianças de 10 e 12 anos. A Polícia Civil informou que ela também enfrentará acusações de estupro de vulnerável e exploração sexual de menores.





Conforme o Metrópoles a investigação do caso ficou a cargo da Delegacia da Várzea, na zona oeste de Recife. Conforme uma nota divulgada nesta quarta-feira (29/11), a corporação explicou que a situação teve início após familiares denunciarem o ocorrido.





Segundo a polícia, a mulher, cujo nome não foi oficialmente divulgado, já estava afastada do convívio com as filhas.





