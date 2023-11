Mulher é morta pelo marido após reclamar da temperatura do ar condicionado

Na noite desta segunda-feira (27), uma mulher morreu, após ser atingida por tiros durante uma briga com o marido por conta da temperatura do ar condicionado. Conforme informação do CNN Brasil o caso ocorreu no Condomínio Mangueiras, na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte.



De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Polícia Militar foram chamados ao local e, ao chegarem, encontraram uma mulher caída na cama, sem sinais vitais. O marido dela, Claudio Agostinho Cabral, ex-policial penal, estava ferido em um dos braços e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região.

Ele relatou aos policiais que ele e a esposa, Jussara Ferreira de Almeida Cabral, de 53 anos, estavam na cama, prestes a dormir, quando iniciaram uma discussão sobre a temperatura do ar condicionado.

Segundo o relato, a mulher teria pegado a arma que pertencia a ele e efetuado um disparo, que atingiu de raspão o braço esquerdo de Claudio. Na sequência, durante a luta corporal que se seguiu, a arma disparou mais duas vezes, atingindo o peito e as costas de Jussara.

Quando a mulher caiu sobre a cama, Cláudio acionou a Polícia Militar. A perícia compareceu ao local, onde a arma, um carregador e três estojos foram apreendidos.

Após receber atendimento na UPA, o marido foi detido e encaminhado para a delegacia de plantão. A perícia no local do crime foi realizada, e o corpo de Jussara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

