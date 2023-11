Moraes e Barroso lideram pedidos de impeachment

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso lideram os pedidos de impeachment no Senado. São 22 pedidos contra Moraes e outros 17 contra Barroso. O ministro Gilmar Mendes aparece em terceiro, com seis, seguido por Cármen Lúcia, quatro. Todos dormitam na gaveta de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado a quem cabe decidir se o pedido anda. Ricardo Lewandowski se aposentou sem ser incomodado por três pedidos de impeachment.





Segue a lista





Como Lewandowski, Dias Toffoli e Edson Fachin também somam três pedidos cada. Rosa Weber, aposentada, e Luiz Fux, dois cada.





Alvo preferido





Além dos 22 pedidos esquecidos na gaveta, Moraes viu outros 20 serem mandados imediatamente para o arquivo.





Debutante





O pedido mais antigo é de agosto de 2008, contra Gilmar Mendes. Seis meses depois, em fevereiro de 2009, acabou arquivado.





Outra expectativa





Após a mudança de Pacheco em relação ao STF, com a PEC limitando decisões monocráticas, ações de impeachment podem sair da gaveta.





(Diário do Poder)