NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu na manhã de hoje, terça-feira (28), o Sr. Leocádio Rodrigues de Sousa, bastante conhecido na cidade de Sobral, foi coordenador dos taxistas e presidente do club Artístico Sobralense. Seu corpo será velado a partir das 17 horas de hoje no salão da Igreja Verbo da Vida, próximo ao Centro de Convenções, na avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, 1058, bairro do Junco.





Seu sepultamento será amanhã pela manhã, às 10 horas, no cemitério São Francisco, no Junco. A família agradece o comparecimento de todos.