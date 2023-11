TRAGÉDIA: PM heróico perde a vida em trágico acidente durante operação para prender perigoso criminoso sexual

O Sargento Almeida, com 30 anos de serviço dedicados à proteção da sociedade, encontrava-se no local onde ocorria a prisão, enfrentando a fúria dos populares que buscavam justiça. Com coragem e determinação, dois policiais subiram nos estribos laterais da viatura para evitar o linchamento do acusado.





Infelizmente, ao passar por um "quebra mola" na via, um dos policiais perdeu o equilíbrio e, acidentalmente, disparou sua arma. O tiro atingiu primeiro o teto da viatura e, em seguida, o Sargento Almeida.





Sua morte é uma perda irreparável para a corporação e para a sociedade que ele serviu com dedicação. Nossos mais profundos sentimentos à família enlutada neste momento difícil. Que sua coragem e comprometimento sejam lembrados e honrados para sempre.





(Agora Ibiapaba)