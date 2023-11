Pai esfaqueia filho de 16 anos e manda vídeo do crime à mulher: "Seu presente de Natal"

Um pai é suspeito de esfaquear o próprio filho, de 16 anos, e gravar um vídeo do jovem ferido e enviá-lo à mulher. O crime aconteceu na quarta-feira (29), na Aclimação, na zona sul de São Paulo (SP).





Segundo o boletim de ocorrência do caso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o adolescente, com ferimentos provocados por faca, ensanguentado no local. O suspeito do crime fugiu do local.





O tio da vítima e cunhado do agressor foi a 1ª pessoa a chegar ao endereço após o crime. De acordo com ele, foi preciso arrombar duas portas para ter acesso ao sobrinho, que estava agonizando no sofá.





Na gravação feita pelo pai, o garoto de 16 anos diz amar algumas pessoas e pede que não seja esquecido. No fim, ele afirma estar com muita dor e suplica o vídeo ser encerrado.





As imagens foram enviadas para a mãe do adolescente, com mensagens em tom de ameaça.





Em uma delas, o criminoso escreve: “Você disse que eu não presto para nada” e “Seu presente de Natal”.





O homem teria dito que a culpa do crime é da companheira. “Você queria me ver na m…, conseguiu”, afirmou.





Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o garoto de 16 anos e o levou ao pronto-socorro do Hospital Cruz Azul, onde ele permanece internado.





O B.O foi registrado no 8º Distrito Policial do Brás como tentativa de homicídio.





(Gazeta Brasil)