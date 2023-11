PM proíbe policiais de serviço de fazerem selfies durante eventos de Bolsonaro no RN

A Polícia Militar encaminhou um plano de operações para a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Norte, que começa nesta quinta-feira (30). No ofício, que foi encaminhado ao Comando Geral da PM, Comando de Policiamento da Capital e ao Partido Liberal, está determinado que policiais em serviço não façam fotos ou filmagens durante o evento. Em caso de descumprimento, haverá punição disciplinar.





No plano de operações, ficou determinado que a PM oriente o fim de possíveis aglomerações promovidas por manifestantes contrários ao ex-presidente em locais críticos. A medida é para evitar confrontos e garantir a segurança de todos os que estiverem presentes.





No ofício, um ponto que chamou a atenção foi a orientação de que os policiais não usem telefones celulares e câmeras para registrar o evento. “Está terminantemente proibida a utilização de aparelhos eletrônicos (Câmeras e Celulares) por parte dos policiais de serviço no evento, com a finalidade de filmar ou fotografar a si ou a outrem durante todo o evento, passivo de punição disciplinar”, disse o ofício.





De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o procedimento é padrão e visa evitar que os policiais se distraiam durante o trabalho ou que façam algum tipo de exposição indevida durante suas atividades.





A chegada de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte estava programada para as 11h. De lá, o ex-presidente segue para um restaurante na avenida João Medeiros Filho, no bairro Potengi. Em seguida, Bolsonaro irá para a Assembleia Legislativa, onde será homenageado, seguindo posteriormente para a praia de Ponta Negra. Depois, o ex-presidente irá para a praia de Pirangi, onde ficará hospedado, mas fazendo outro translado para Natal às 19h30, aproximadamente, para jantar em um restaurante em Ponta Negra.





Na sexta e sábado, Bolsonaro participará de eventos no Ceasa, no hotel Holiday Inn e em Extremoz, além de passagem para eventos em Parnamirim no sábado.





Tribuna do Norte