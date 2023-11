VIOLÊNCIA SEM FIM! HOMEM É MORTO COM GOLPES DE FACA EM CAMOCIM

Camocim chega ao 43º crime de homicídio doloso em 2023.

Um homem foi esfaqueado e morto durante a madrugada desta quinta-feira, 30 no bairro dos Coqueiros. A vítima foi identificada como Wanderson Olivera, do Nascimento, 24 anos, residente na Rua Fortaleza, bairro Coqueiros. Era por volta das 01h20 da manhã quando o policiamento foi acionado para uma ocorrência de lesão corporal a faca na Rua Fortaleza, bairro Coqueiros, e chegando ao local foi encontrado a vítima caída ao chão com o corpo coberto de sangue com várias lesões a faca. Imediatamente foi acionado o SAMU para prestar atendimento médico, no entanto, com a chegada da equipe foi constatado o óbito da vítima.





No local os pm’s conseguiram falar com duas testemunhas que estavam com a vítima momentos antes do acontecido, uma mulher conhecida como Didi, proprietária da residência onde aconteceu o crime, e Genival. Didi teria relatado que Anderson, junto com o senhor Genival, estavam lhe ajudando com uma mudança, levando as coisas de uma residência para outra, e que a mesma não estava no local na hora do crime, teria saído para deixar algumas coisas em outra residência, e que quando chegou ao local viu a vítima já morta no chão. Genival teria dito que também não estava no local na hora do ocorrido, estava a alguns metros de distância, na mesma rua, e que somente viu dois indivíduos armados com faca e que fugiram do local após o crime.





Camocim Polícia 24h