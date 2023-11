Filho é suspeito de matar o próprio pai a tiros

Durante a madrugada desta quinta-feira (30), um homem foi assassinado a tiros dentro da própria casa. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido pelo filho da vítima.





Conforme informação do Metrópoles o caso ocorreu no Bairro das Indústrias, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu uma residência e surpreendeu o pai com disparos de arma de fogo. Após o crime, o suspeito fugiu. A Polícia Civil deverá investigar o caso para identificar a motivação do crime.





(Via Portal A Voz Sta. Quitéria)