Prefeitura de Pires Ferreira está com dois concursos públicos abertos que somam 104 oportunidades

A Prefeitura de Pires Ferreira, distante cerca de 85km de Sobral, está com dois concursos públicos abertos que somam 104 oportunidades. As vagas são voltadas para profissionais com níveis fundamental, médio e superior, cujos salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 9 mil.





Os candidatos podem se inscrever, de forma remota, até as 23h do dia 8 de dezembro deste ano. Para enviar a candidatura, é preciso acessar o site da Fundação Cetrede ( AQUI ), responsável pela organização dos dois.





>> Leia o edital AQUI





Via Sobral em Revista