POLÊMICA: Vice-prefeito de Massapê rompe e recebe apoio do irmão da prefeita, deputado AJ Albuquerque

O vice-prefeito de Massapê, Luis Carlos Frota, ligado ao deputado federal AJ Albuquerque, anuncia seu rompimento com a prefeita Aline Albuquerque, irmã do parlamentar. Um dos motivos que gerou o estopim para essa ruptura foi o fato da prefeita Aline ter cortado o carro que Luis Carlos utilizava para ajudar a população que precisa se locomover até Sobral ou Fortaleza, em busca de auxílio médico.





O deputado AJ vendo a indignação do vice-prefeito e comovido pela situação deu um carro para Luis Carlos continuar seu trabalho em prol da saúde e do bem-estar do povo massapeense.





“Com saúde não se brinca. Não tem coisa pior no mundo do que você estar doente, ou ter um familiar seu doente, que precisa de um acompanhamento médico e não ter apoio nem com um transporte. Por isso, continuarei fazendo o meu melhor para prestar a assistência que nossos massapeenses precisam e muitas vezes não são capazes de encontrar na atual gestão”, comentou o vice-prefeito Luis Carlos.





Fonte: Folha do Sertão