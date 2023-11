POLÍCIA MILITAR DEFLAGRA OPERAÇÃO E APREENDE DOIS FUZIS E UMA ESPINGARDA NO BAIRRO OLINDA, EM CAMOCIM

Dando continuidade ao combate às facções criminosa aqui em Camocim e região, a Polícia Militar deflagrou mais uma operação exitosa apreendendo três armas longas, dois fuzis e uma espingarda cartucheira.





Segundo informações, a Polícia Militar já vinha monitorando o grupo e por volta das 10h30 da manhã deste domingo, 19, recebeu uma informação que alguns indivíduos do mesmo grupo que vinha aterrorizando com assaltos e também com suspeita de execuções em Camocim, estavam escondidos em uma casa no bairro da Olinda. Foi feito o cerco no local com pm’s do Raio e P.O.G., e quando os indivíduos perceberam empreenderam fuga, deixando pra trás dois fuzis e uma espingarda cartucheira. Todo o policiamento realiza um pente fina em todo o bairro a procura dos indivíduos.





