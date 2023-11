Camocim chegou ao 40º homicídio neste ano de 2023. Um homem foi executado a bala há poucos minutos no Lago Seco, nas proximidades da Barraca do Haroldinho. A execução aconteceu minutos depois da Polícia Militar apreender dois fuzis e uma espingarda calibre 12 no birro da Olinda. A polícia realiza diligências a procura dos criminosos.





Ocorrência em andamento.





(Camocim Polícia 24h)