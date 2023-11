Primeiro ano de mandato do governo PT gasta R$ 1 bilhão com viagens

No decorrer do primeiro ano de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo federal desembolsou aproximadamente 1 bilhão de reais em despesas relacionadas a viagens. Os dados revelam que uma parte significativa desse montante foi destinada a despesas com viagens internacionais, enquanto o restante foi investido em posições de servidores dentro do território brasileiro.





Dos 1 bilhão de reais, cerca de 164 milhões foram alocados exclusivamente para despesas referentes a giros internacionais. Esses gastos abrangem pagamentos diários, aquisições de passagens aéreas e outras despesas associadas a compromissos no exterior. As viagens internacionais, que incluíram participação em cúpulas, reuniões bilaterais e eventos multilaterais, representaram uma parcela significativa do orçamento destinada às atividades governamentais no cenário global.





A outra parte expressiva desse montante, que ultrapassa os 800 milhões de reais, foi aplicada em despesas relacionadas a viagens de servidores da máquina pública no Brasil. Essas movimentações internas abarcaram desde posições para implementação de políticas públicas até participação em eventos e reuniões em diferentes estados. Os gastos foram distribuídos entre diárias, passagens, logística e outras necessidades operacionais.





(Folha do Estado)