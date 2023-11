Saúde Masculina em Destaque: Exames de Próstata por R$ 15 durante o mês de Novembro!

O delegado regional do Sindicato dos Radialistas, Ivan Frota, está liderando uma campanha, em parceria com o Laboratório Clínico de Sobral, na pessoa do Dr. Diogo Parente, voltada para a saúde masculina. Durante todo o mês, os profissionais da radiofonia sobralense poderão realizar os exames clínicos que detectam a possibilidade de CA de próstata por apenas R$ 15. O desconto exclusivo é oferecidos para associados em dia com o Sindicato.





Com mais de 15 mil mortes anuais por câncer de próstata no Brasil, essa iniciativa visa prevenir e conscientizar sobre a importância da detecção precoce. A campanha se estende até o último dia do mês. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua saúde! Visite o Laboratório Clínico de Sobral na unidade da Rua Jornalista Deolindo Barreto, ao lado do Museu Dom José.





Via Sobral em Revista