SOBRAL: DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na data de hoje, 20.11.2023, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 27 anos de idade, por crime de Estupro de Vulnerável praticado no distrito de Aprazível, Sobral, situação da qual foi vitima uma adolescente de 13 anos de idade.





Segundo o que foi apurado no Inquérito Policial, as violências sexuais ocorriam na casa da vítima quando o suspeito, que é vizinho e sobrinho do padrasto da vitima, aproveitava-se de momentos em que a adolescente estava sozinha em casa para ir até o local e praticar os abusos sexuais.





Concluída a investigação policial, foi feita representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido, sendo que hoje, dia 20, foi dado o devido cumprimento ao Mandado judicial.





Este já é o quarto Mandado de prisão cumprido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral só neste mês de Novembro.