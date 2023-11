A política separa mais dois irmãos: Aline e AJ Albuquerque devem tomar rumos separados

Depois da briga entre Cid e Ciro Gomes, outros dois irmãos políticos estão se desentendendo e devem seguir caminhos opostos. Em Massapê, a prefeita Aline Albuquerque prepara desembarque do Partido Progressista, comandado no Estado pelo seu irmão Antônio José Albuquerque. Ela deve ir para o PT, por onde deve disputar a reeleição apoiada por Lula, Elmano, Camilo e pelo deputado estadual massapeense Moisés Braz.

Aline rompeu com seu vice-prefeito, Luis Carlos Frota, devido ao problema de cessão de um veículo por parte da Prefeitura, usado por Frota para levar pacientes para Fortaleza em busca de tratamento de saúde. Assim que soube do ocorrido, AJ Albuquerque procurou o correligionário e lhe entregou as chaves de um Corolla, que passará a ser utilizado no leva e traz Massapê – Fortaleza.





Aline não gostou da atitude do irmão, e também rompeu com ele. O pai de Aline e AJ, o deputado estadual Zezinho Albuquerque assiste a tudo de longe. Não emitiu nenhum pronunciamento público e tentará resolver o problema nas alcovas familiares, longe dos holofotes da mídia.