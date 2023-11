Sucuri de aproximadamente 6 metros ataca criança que brincava às margens de rio

No último sábado (18), um menino de 2 anos foi atacado por uma sucuri de aproximadamente 6 metros às margens de um rio. Conforme informação do G1 o caso ocorreu em Vicentinópolis, no sul de Goiás. Segundo o tenente Carlos Diniz, da Polícia Militar (PM), a criança estava brincando enquanto os pais estavam nas proximidades.





“A família escutou os gritos da criança. A equipe estava em patrulhamento e ouviu a mãe gritando socorro, enquanto o pai tentava tirar a criança da cobra, que estava enrolada”, detalhou.





O tenente mencionou que os policiais fizeram diversas tentativas para ajudar, conseguindo desenrolar parcialmente a cobra, mas a única opção restante foi abatê-la.





“A gente só tentava salvar a criança e o único jeito foi matando o animal, não queríamos que o animal morresse, queríamos que a criança e o animal ficassem vivos”, completou.





O menino foi levado ao hospital, que ficava a cerca de 20 km da fazenda onde aconteceu o ataque e os pais dele trabalham. Segundo informações da polícia, o menino não sofreu ferimentos graves, e a mordida não foi profunda. Após receber atendimento, foi liberado da unidade.





Via portal A Voz Sta. Quitéria