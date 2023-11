Milei faz chamada com ex-presidente Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e os convida para posse; VEJA VÍDEO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal por São Paulo, decidiram participar da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, no próximo dia 10 de dezembro em Buenos Aires. Na manhã desta segunda-feira (20), Bolsonaro participou de uma chamada de vídeo com Milei, confirmando sua ida à posse do argentino.





A informação também foi confirmada por Fábio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente





Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve comparecer ao evento e deve enviar um representante do Itamaraty, que ainda não foi definido.





No primeiro turno da disputa argentina, Eduardo Bolsonaro liderou uma comitiva de parlamentares brasileiros ao país vizinho.





Logo após o anúncio da vitória de Milei no pleito de ontem, Bolsonaro divulgou uma mensagem nas redes sociais saudando a vitória de Milei e disse que “a esperança voltou a brilhar”.





O ex-presidente vai ficar dois dias na Argentina e está avaliando se a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também estará na comitiva.





Com informações de CNN Brasil