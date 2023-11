Trump parabeniza Milei e diz que ele vai fazer a Argentina “grande novamente”

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou neste domingo o presidente eleito da Argentina, o libertário Javier Milei, e declarou-se “orgulhoso” de sua vitória.





“Parabéns a Javier Milei pela ótima eleição como presidente da Argentina. O mundo inteiro estava te observando! Estou muito orgulhoso de você”, escreveu Trump em sua conta no Twitter.





Em outra publicação, Trump publicou uma foto de Milei e escreveu: “Vamos tornar a Argentina grande novamente!”, em referência ao slogan popularizado pelo republicano nas eleições de 2016, “Vamos tornar a América grande novamente”.





As felicitações de Trump foram muito esperadas, pois as comparações entre ele e Milei chegaram às primeiras páginas dos jornais mundiais. O próprio Milei admitiu mais de uma vez sua admiração pelo magnata republicano.





Milei, que venceu as eleições presidenciais argentinas neste domingo com 55% dos votos, é um outsider da política, assim como Trump foi quando chegou ao poder nos EUA. Seus comícios de campanha presidencial encheram estádios de shows com legiões de apoiadores, muitos deles jovens, usando chapéus “Make Argentina Great Again” e brinquedos de motosserra.





Admirador de Trump, Milei fez campanha com uma versão argentina de “Drain the Swamp”, criticando a “casta política”. Ele promete fechar o banco central, livrar-se do peso e adotar o dólar como moeda oficial.





A Argentina enfrenta uma inflação anual de três dígitos e uma pobreza que afeta 40% de sua população. É no contexto dessas dificuldades econômicas que os eleitores escolheram o programa disruptivo de Milei em vez da proposta de seu rival, o ministro da Economia, Sergio Massa, um peronista centrista.





(Gazeta Brasil)