Vídeo mostra motorista e passageiros salvando mulher de tentativa de estupro em SP

Um motorista e passageiros de um ônibus salvaram uma mulher que estava sendo obrigada a acompanhar um homem que portava um objeto perfurante no bairro de Vila das Mercês, na zona sul de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de estupro.





O caso ocorreu por volta das 6h30 do dia 23 de outubro, mas as imagens de câmera de segurança que mostram o episódio repercutiram nesta quarta-feira (8) nas redes sociais.





Nas imagens, é possível ver uma mulher subindo uma ladeira quando é abordada por um homem de camiseta vermelha. A vítima é encurralada na parede, fica nervosa e deixa a bolsa cair no chão. Em seguida, é obrigada a acompanhar o homem.





O motorista do ônibus percebe a movimentação suspeita e para o veículo perto do homem e da vítima. O homem de blusa vermelha chega a fazer com que a vítima o abrace.





Em determinado momento, uma passageira parece gritar da porta do ônibus. A vítima e o homem se viram, mas continuam andando.





Na sequência, a mulher que gritou, outro passageiro e o motorista descem do ônibus e salvam a mulher. O suspeito chega a ser empurrado enquanto uma passageira socorre a vítima. O homem que obrigou a mulher a acompanhá-lo ainda discute com o motorista e os passageiros que intervieram.





Por fim, o ônibus deixa o local com a vítima e os passageiros em segurança. O homem gravado sai andando normalmente pela rua.