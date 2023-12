Durante briga, mulher esfaqueia e mata ex-companheiro

Neste domingo (17/12), um homem, de 42 anos, morreu ao ser esfaqueado na quadra 34 do Setor de Oficinas do Paranoá. Conforme o Metrópoles, informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apontam que a autora é ex-companheira da vítima e alegou ter sofrido ameaça, agressão e utilizou a faca “para se defender”.



A perfuração atingiu o lado esquerdo do tórax da vítima, que não teve o nome divulgado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas e uma aeronave.

Segundo os bombeiros, o homem estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, as guarnições iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar. Porém, apesar de todos os esforços, a vítima não reagiu e teve o óbito declarado no local. A mulher foi detida e conduzida à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

