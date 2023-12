Empresário é assassinado em parque de vaquejada do cantor Júnior Viana, em Iracema/CE

Um empresário do ramo alimentício foi assassinado com vários tiros em um parque de vaquejada na zona rural da cidade de Iracema, no interior do Ceará, na noite desta sexta-feira (8). A propriedade onde o crime aconteceu é do cantor Júnior Vianna.





Janeudo Cunha Calou, de 44 anos, estava se divertindo no evento "Vaquejada do Vianna" quando foi atacado. Na ação, um outro homem, que não teve a identidade informada, também foi baleado.





O empresário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já a outra vítima, foi levada para o Hospital Maria Roque Macedo e depois transferida para o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. O estado de saúde do sobrevivente não foi informado.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia faz buscas na região para identificar e capturar o autor do crime. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Iracema.





Fonte: g1