Sofia Valim, de 19 anos, tem órgãos doados após morte cerebral

Sofia Valim, de 19 anos, teve a morte confirmada, neste sábado (9), após complicações na cirurgia do transplante de fígado, realizada na última quinta-feira (7), em um hospital de Fortaleza. A influenciadora digital era filha da empresária, comunicadora e sócia-proprietária do Grupo Cidade de Comunicação, Gaída Dias, e do prefeito de Caucaia, Vitor Valim.





Na última terça-feira (5), o pai de Sofia, Vitor Valim, utilizou as redes sociais para pedir orações pela filha. “Minha filha mais velha, Sofia, está passando por uma situação grave de saúde, a qual a levou à fila de transplante de fígado nesta manhã de terça-feira”, afirmou o prefeito em publicação no Instagram.





Após seguir os trâmites legais e entrar na fila para transplante de fígado, Sofia conseguiu um doador compatível devido à urgência do seu caso. No dia 8, os pais de Sofia, Vitor Valim e Gaida Dias pediram orações para que o corpo da filha se adaptasse ao novo órgão. “Gostaria de pedir orações pela minha filha e por todos que a amam”, disse Vitor Valim.





Sofia estava internada desde o dia 3 deste mês no hospital Monte Klinikum, devido a uma hepatite fulminante no fígado. A família autorizou a doação dos órgãos para transplante em outras pessoas.





“Minha filha será luz na vida de muitos jovens. E o que conforta meu coação, nesse momento, é saber que outras pessoas terão esperança de viver. Se Deus quis assim, mesmo com toda tristeza, aceito e obedeço à Sua vontade. Sentirei muita saudade da minha menina, companheira e bagunceira. Eu era fã dela”, declarou, emocionada, Gaída Dias.





A influenciadora digital era conhecida pela produção de conteúdos no Tiktok, onde possui 456 mil seguidores e 17 milhões curtidas nos vídeos. Já no Instagram, Sofia é seguida por 70,5 mil seguidores. Na plataforma, ela exibia viagens ao lado de amigos e da família, bem como dicas de moda e beleza. Apesar de ter um vínculo com a moda e as redes sociais, Sofia estudava Direito e pretendia seguir carreira na Magistratura.





A morte provocou forte onda de solidariedade entre políticos do Ceará, com manifestações do ministro Camilo Santana (Educação), do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), da vice-governadora Jade Romero (MDB), do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e de uma série de outros parlamentares do Estado.