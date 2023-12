Bolsonaro é ovacionado na posse de Milei na Argentina; Veja o Video

Com bandeiras do Brasil e gritos de “Bolsonaro, Bolsonaro”, brasileiros e argentinos receberam o ex-mandatário na entrada do Congresso argentino, na manhã deste domingo (10/12), com pompa de chefe de Estado.





Em transmissão da Televisión Pública argentina, Bolsonaro aparece sorrindo, com seguranças ao redor, enquanto levanta as mãos com gestos de “vitória” e entra na Assembleia Legislativa do país vizinho, para início das formalidades de posse.





Javier Milei fará o juramento perante a assembleia e discursará na escadaria do Palácio Legislativo, em frente à Praça do Congresso.





O presidente argentino, em seguida, vai se deslocar à Casa Rosada, para empossar os ministros de governo na Sala Branca. Depois, na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, participará de uma cerimônia religiosa.





Na transmissão ao vivo do evento, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é criticado por não ter ido à posse de Milei.





Uma repórter da Televisión Pública chegou a dizer ao vivo que brasileiros demonstraram profundo “descontentamento” com a ausência do chefe de Estado.





Um argentino entrevistado pela repórter e questionado sobre o que pensa da presença de Bolsonaro na posse confundiu o ex-presidente com o atual mandatário do Brasil. Ele disse, inclusive, estar feliz com a presença do “presidente brasileiro na posse de Milei”.

Aliados





Bolsonaro chegou à capital argentina na noite de quinta-feira (7/12), acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e de uma série de parlamentares bolsonaristas.





Além dele, participam da posse os seguintes aliados do ex-presidente: Ciro Nogueira (PP-PI), senador;

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo;

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL);

Fabio Wajngarten, assessor de Bolsonaro; e

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal.





A futura ministra Diana Mondino, das Relações Exteriores, visitou pessoalmente o Brasil para entregar uma carta de Milei a Lula, na qual o argentino convidava o petista para a posse.





No entanto, Lula declinou e escalou para a solenidade o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira.





Assista à transmissão ao vivo:





Folha do Estado