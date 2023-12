Empresário em carro de luxo atropela dois adolescentes e foge sem prestar socorro no Ceará

Na última terça-feira (12), um empresário foi detido após atropelar dois adolescentes em frente de uma escola em Tianguá, interior do Ceará. Segundo a polícia, o empresário dirigia um carro de luxo cor vermelha, perdeu o controle do veículo, atropelou dois jovens e bateu no muro de uma residência.



Conforme informação do G1 Ceará, após causar o acidente, o empresário fugiu sem prestar socorro, mas foi detido por policiais militares e conduzido à Delegacia Regional de Tianguá. A polícia informou que o empresário recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Os dois adolescentes atropelados foram socorridos para uma unidade hospitalar local, sem apresentar risco de morte.

A Polícia Militar disse ainda que o motorista foi localizado por policiais e conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi solicitado apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual para realizar o exame do bafômetro.

A polícia confirmou que o empresário se negou a realizar o procedimento. E dessa forma, conforme a polícia, foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.

A Voz de Santa Quiteria