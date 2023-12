Peruana desaparecida é presa pelo crime de falsidade ideologica em Nova Russas

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de uma mulher peruana, Dayana Yamile Acosta Comun, de 18 anos, pelo crime de falsidade ideológica na cidade de Novas Russas. A prisão ocorreu na quarta-feira (13/12), após a família da mulher reportar seu desaparecimento ao Consulado do Peru, embora ela tenha desembarcado em Fortaleza no dia 13 de novembro junto com o namorado.



Mesmo sendo dada como desaparecida, Dayana teria usado um nome falso ao registrar um Boletim de Ocorrência por perda de documento, o qual foi utilizado para embarcar com o namorado em um ônibus interestadual com destino a São Paulo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, ao obter essas informações, acionou os policiais civis da Delegacia Regional de Russas, que abordaram a suspeita em um terminal rodoviário local.

Ao ser confrontada sobre a própria identidade, Dayana admitiu que as informações no Boletim de Ocorrência eram falsas, confirmando seu verdadeiro nome. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Novas Russas, onde foi autuada em flagrante pelo crime de falsidade ideológica. A PCCE continua investigando o caso para entender a motivação por trás do uso da identidade falsa.

