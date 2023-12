Justiça eleitoral inicia mutirão para regularizar 500 mil títulos eleitorais no Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) iniciou nesta quarta-feira (13) um mutirão para regularizar pendências relacionadas ao título de eleitor. O objetivo é atender cerca de 500 mil pessoas que estão com o documento cancelado, suspenso ou com dados incorretos.





O mutirão vai até o dia 28 de dezembro e será realizado em todas as 277 zonas eleitorais do Ceará. Os eleitores podem comparecer a qualquer cartório eleitoral para solicitar a regularização.





Para regularizar o título, os eleitores precisam apresentar os seguintes documentos:





Certidão de nascimento ou casamento;

Carteira de identidade;

CPF;

Comprovante de endereço.

Os eleitores que precisam fazer a biometria também devem apresentar uma foto 3×4 recente.





O TRE-CE alerta que eleitores sem o cadastro biométrico não poderão votar para prefeito e vereador nas eleições de 2024.





Como regularizar o título de eleitor





Para regularizar o título de eleitor, os eleitores podem comparecer a qualquer cartório eleitoral do Ceará. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.





Os eleitores também podem solicitar a regularização pela internet, no portal do TRE-CE. Para isso, é necessário acessar o site e clicar na opção “Regularize seu título”.





Após preencher o formulário, os eleitores receberão um e-mail com as orientações para finalizar o processo.





As pendências mais comuns relacionadas ao título de eleitor são:Título cancelado: ocorre quando o eleitor não vota nem justifica a ausência em três eleições consecutivas.





Título suspenso: ocorre quando o eleitor não comparece ao cartório eleitoral para regularizar a situação do documento.





Dados incorretos: ocorre quando o eleitor precisa alterar informações cadastrais, como o nome, o endereço ou a data de nascimento.





Para saber se o título está regularizado, os eleitores podem consultar a situação do documento no portal do TRE-CE.





Via Blog do Manoel Sales