Estudante de 14 anos mata colega e deixa 5 feridos em escola

Nesta quinta-feira (7/12), investigadores revelaram que uma estudante de 14 anos protagonizou uma tragédia numa escola na cidade Bryansk, na Rússia. A jovem matou a tiros um colega e feriu outras cinco pessoas antes de tirar a própria vida.





O Comitê de Investigação da Rússia informou que, segundo dados preliminares, a adolescente levou uma espingarda para a escola e disparou contra seus colegas de classe.





A tragédia resultou na morte de duas pessoas, incluindo a própria atiradora, e cinco feridos, que foram prontamente encaminhados para atendimento médico.





Embora a Rússia tenha regulamentações rigorosas quanto ao controle de armas, Bryansk, localizada no sul do país, é uma das regiões que enfrentaram ataques durante a guerra com a Ucrânia.





Nesses locais, a autodefesa dos civis foi incentivada por Moscou, evidenciando um contexto peculiar que os investigadores estão considerando ao analisar o caso.





O governador da região, Alexander Bogomaz, afirmou que estão sendo realizados esforços conjuntos com as autoridades policiais para compreender as circunstâncias que permitiram à aluna ter e levar uma arma para a escola.





Metrópoles