DERRAMAMENTO DE SANGUE EM VARJOTA/CE: adolescente é morto e outros 3 são baleados em quadra esportiva

Um adolescente de 15 anos foi assassinado e outros três jovens foram baleados em uma quadra esportiva no Bairro Emprestimo, na cidade de Varjota, no interior do Ceará, na noite desta quarta-feira (6). Entre as vítimas está uma garota de 12 anos.





Conforme o secretário de Segurança do município, tenente Batista Sousa, as vítimas estavam brincando na quadra quando dois homens chegaram em uma moto, atiraram contra o grupo e fugiram em seguida.





Os adolescentes foram socorridos para o Hospital Municipal de Varjota. Marcos Vinicius Rodrigues Carvalho não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.





Já a garota e os outros jovens, de 15 e 17 anos, foram transferidos para a Santa Casa de Sobral. O estado de saúde deles não foi informado.





