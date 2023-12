VIOLÊNCIA SEM FIM! Idoso de 74 anos é encontrado com marcas de facadas, tiros e com cadeado na boca em Amontada

Na manhã desta quarta-feira (6), um cenário de brutalidade chocou moradores da cidade de Amontada, no Ceará, com a descoberta do corpo de um homem de 74 anos, vítima de homicídio por golpes de faca. A crueldade do crime foi agravada pelo macabro detalhe de um cadeado colocado na boca da vítima.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou ao Portal Itapipoca que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) já está empenhada na investigação para esclarecer as circunstâncias desse ato hediondo.





As autoridades, incluindo equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), foram imediatamente acionadas para o local do crime. A perícia coletou indícios cruciais que serão fundamentais para o avanço das investigações.





