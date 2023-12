EX-DETENTO É ASSASSINADO A BALA NA PORTA DO BAR DO GAVIÃO, EM JIJOCA

O município de Jijoca registrou mais um homicídio neste ano de 2023. A vítima foi identificada como Clauber Silva de Freitas, o “Bin Laden”, de 26 anos, natural de Fortaleza e que residia na localidade de Carro Quebrado, em Jijoca.





Segundo as informações, a vítima estava sentada próximo à porta do Bar do Gavião, que fica às margens da CE-085, saída para o distrito do Parazinho, quando dois indivíduos chegaram e pediram uma bebida. Enquanto o garçom saiu para atender o pedido, os acusados atiraram várias vezes e executaram a vítima na porta do estabelecimento.





Bin Laden tinha passagens por tráfico, associação para o tráfico e receptação, e atualmente usava tornozeleira eletrônica. A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local, até a chegada da Pefoce de Itapipoca, que fez o recolhimento do corpo para perícia.









Fonte: Idomilson Martins, o Repórter Indomável