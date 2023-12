Jogador do Santos FC foi ameaçado e roubado antes de ter o carro incendiado após rebaixamento

O atleta colombiano John Stiven Mendoza, do Santos Futebol Clube, foi assaltado e ameaçado antes de ter o veículo incendiado por torcedores após o rebaixamento do clube, na última quarta-feira (6). O caso aconteceu durante um tumulto generalizado no entorno da Vila Belmiro, onde o time jogou e perdeu a partida contra o Fortaleza por 2 a 1.





O g1 teve acesso, neste sábado (9), ao Boletim de Ocorrência (BO). De acordo com o documento, Mendoza tentou deixar o estádio com o motorista no veículo pessoal -- o carro estava na entrada do vestiário dos jogadores, entre os portões 4 e 5. Entretanto, os vândalos reconheceram o atleta e passaram a atirar objetos contra o automóvel.





Quando o jogador deixou a Vila Belmiro, o cenário já era de guerra no entorno do estádio. Vândalos uniformizados atiravam pedras contra o patrimônio do clube e nos policiais. Também usaram coquetéis molotov -- garrafas com líquido inflamável e pano com fogo.





Assim que o jogador deixou a Vila, um grupo o reconheceu e, de acordo com o BO, exigiu com que junto com o motorista descesse do veículo. A abordagem aconteceu em tom de ameaça e, na sequência, os torcedores roubaram uma mala que estava dentro do carro, que tinha roupas, acessórios e objetos pessoais de Mendoza.





Também foram levados o passaporte, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), CPF e o documento do veículo do atleta. O motorista teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) roubada.





Deixou o Brasil

De acordo com a Polícia Civil, o jogador deixou o país após o ocorrido. O veículo da vítima será periciado e o caso será apurado com o auxílio do motorista, também vítima da ação. "Já o intimamos para que ele venha e nos dê maiores subsídios”, disse a delegada titular do 2º DP de Santos, Débora Lázaro.





Ao g1, Débora informou que outros distritos da região estão auxiliando nas diligências. “Existe uma força tarefa, então os distritos também estão auxiliando o 2ºDP. Uma equipe do 7º DP [irá auxiliar] porque eles têm profissionais especialistas no uso de imagens”, disse.





De acordo com a delegada, um criminoso envolvido em atos de vandalismo que ocorreram no dia já foi identificado, e uma ordem de serviço foi expedida para que ele compareça à unidade. “As diligências continuam. Todos estão na rua para obter mais imagens e identificar mais pessoas envolvidas”, disse.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como roubo e incêndio no 2° DP de Santos, onde é investigado. Diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos, a identificação e punição dos autores.





G1