Segundo grupo de brasileiros deixa Gaza

O segundo grupo de brasileiros chegou à fronteira com o Egito para deixar Gaza. O Itamaraty informou que o grupo é composto por cerca de 50 pessoas, entre brasileiros e parentes palestinos.





De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, o grupo já está saindo da imigração do lado egípcio.





Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado com destino ao Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito, onde fará o resgate dos repatriados que estavam na Faixa de Gaza.O voo será direto, com previsão de duração de 15 horas e pouso estimado para as 3 horas (horário local) deste domingo (10).





Na última quarta-feira (06), o Itamaraty informou que o grupo era formado por 85 pessoas, entre brasileiros e palestinos parentes dos que já foram repatriados no primeiro grupo.





Em novembro, após mais de um mês de espera, um grupo de 32 pessoas deixou a Faixa de Gaza com destino ao Brasil. No grupo estavam 22 brasileiros e dez palestinos.





G1