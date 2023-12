Governo Lula vai gastar R$ 874 mil para limpar piscinas de palácios

O governo Lula prevê gastar R$ 874 mil com a manutenção de piscinas, espelhos d’água e lagos que existem nas quatro residências oficiais da Presidência ds República.





O valor previsto para o serviço consta na licitação aberta pela Casa Civil nesta semana. Segundo o certame, a manutenção deverá ser feita em 10 piscinas, espelhos d’água e lagos artificiais.





O serviço será feito nos palácios da Alvorada, onde Lula mora; do Planalto, sede oficial da Presidência; e do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin.





A manutenção será feita até mesmo em locais atualmente desocupados, como a Granja do Torto, residência de campo da Presidência que Lula não costuma frequentar.





De acordo com a licitação, o contrato terá duração de 12 meses e incluirá serviços de manutenção preventiva e corretiva, tratamento físico e químico da água, incluindo equipamentos, materiais e mão de obra.





