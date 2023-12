Lula fracassa e culpa França por frustrar Mercosul-União Europeia

Petista reconheceu que Macron derrotou Brasil com países ricos enterrando acordo de europeus com bloco sulamericano.

Depois de ter fracassadas suas ambições de firmar um acordo entre os blocos de comércio internacional sul-americanos e europeus, o presidente Lula (PT) culpou países ricos e a França por praticamente enterrar as chances de aliança entre o Mercosul e da União Europeia. A admissão de frustração ocorreu em entrevista coletiva que encerrou sua participação na COP28, em Dubai, neste domingo (3). Um dia depois de o presidente Francêsm Emmanuel Macron derrotar a esperança de Lula e firmar a parceria no evento sobre demandas ambientais do planeta.





“Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. Mas a única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. E que não digam mais que [o acordo] não saiu por conta da América do Sul. Assumam a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão”, reagiu o presidente brasileiro.





A fala de Lula responde à postura de Macron, que demonstrou ontem que o lobby do agro francês e europeu está mandando nas conferências ambientais da COP28. O francês defende contrapartidas ambientais do Brasil, enquanto segue contribuindo com o aquecimento global, ignorando a queima de carvão em seu país.





“A França sempre foi o país que criou obstáculos para o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque a França tem milhares de pequenos produtores [agrícolas] e eles querem proteger os seus produtos. É isso”, concluiu Lula.





Ontem, o presidente francês defendeu que o acordo é muito antigo e precisa ser refeito, mesmo fazendo parte do grupo que quer triplicar a energia nuclear até 2030, para poder abrir mão do carvão. E teve a cara de pau de afirmar que o agro da França e da Europa está se descarbonizando, acusando o setor agrícola do Brasil de não se adequar a esta exigência ambiental.





(Diário do Poder)