Lula nomeia esposa de Chico Buarque para Comissão de Ética Pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a jurista e advogada Caroline Proner, mulher do cantor e compositor Chico Buarque, para o cargo de integrante da Comissão de Ética Pública. A decisão foi assinada pelo mandatário na sexta-feira (22), mas publicada somente neste sábado (23) em edição extra do Diário Oficial da União. Ela terá mandato de três anos.





A Comissão de Ética Pública (CEP), órgão consultivo do presidente da República e dos ministros de Estado, foi criada em 1999 e tem a responsabilidade de avaliar condutas éticas no setor público. Além disso, a CEP emite pareceres em consultas sobre possíveis conflitos de interesses, coordenando, avaliando e supervisionando o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Público Federal.





O governo destaca que os membros da CEP devem preencher requisitos rigorosos, como idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Os sete brasileiros que ocupam essas posições são designados pelo presidente da República para mandatos de três anos, com a opção de uma recondução.





(Gazeta Brasil)