Não tem problema endividar o país se for para ele crescer, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 3ª feira (12.dez.2023) que não há problema em endividar o Brasil se for para o país crescer. Segundo o petista, essas decisões são políticas e não uma “questão fiscal”.





“Não é decisão de mercado. É a gente discutir que país a gente quer para a próxima década. Porque se for necessário a gente fazer um endividamento para fazer o país crescer, qual o problema? Qual o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país?”, disse o presidente.





Lula deu a declaração em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Os integrantes do grupo apresentaram ao presidente propostas e resultados de estudos para o desenvolvimento do país.





Em discurso, o petista disse que agora há um “caminho das pedras” e que o governo precisa decidir se vai retirar essas pedras ou não.





“Vamos decidir se por um problema da Lei de Responsabilidade Fiscal, do superavit primário, por um problema disso, daquilo, de inflação…a gente não vai poder fazer, e vamos todos desanimar e voltar para a nossa vidinha que é: um ano ganha, um ano perde”, afirmou.





Em novembro, o governo confirmou que decidiu manter a meta fiscal de deficit zero para 2024. A fala do petista também se dá em momento que o governo busca fôlego para aprovar as medidas econômicas que envolvem o Orçamento de 2024 e visam a aumentar a arrecadação.





As prioridades incluem a conclusão da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária e a MP (medida provisória) que trata sobre a mudança nas regras de subvenções do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para grandes empresas.





O presidente afirmou ainda que, no próximo ano, a economia não vai decepcionar. Segundo ele, o dinheiro aplicado em ações do governo neste ano será revertido em emprego e consumo em 2024.





Falou ainda sobre a prorrogação do programa Desenrola para até março de 2024. Originalmente, a iniciativa terminaria no final deste ano. O petista disse que o objetivo da prolongação é que mais pessoas possam usar o programa para renegociar suas dívidas, já que, segundo ele, dos 72 milhões de brasileiros endividados, somente 10 milhões usaram o Desenrola.





(Terra Brasil Notícias)