Papai Noel é preso após furto em lojas; vídeo

Na tarde desta quarta-feira, um fato inusitado agitou as movimentadas ruas do centro do Recife. Em um desdobramento surpreendente, o icônico "bom velhinho", conhecido como Papai Noel, foi detido por agentes de segurança na Avenida Conde da Boa Vista. As informações são do portal Folha do Estado.





O personagem natalino, geralmente associado a atos benevolentes e presentes, tornou-se o protagonista de um incidente que mais se assemelha a uma trama de comédia. Segundo relatos, o Papai Noel em questão é acusado de furtar lojas na região central da cidade.





O momento da prisão foi registrado e rapidamente viralizou nas redes sociais, provocando uma série de reações dos internautas. Uma pessoa comentou que a situação poderia facilmente fazer parte de um episódio da famosa série de comédia "Brooklyn 99". Outros usuários brincaram com o "espírito natalino" peculiar da situação, evidenciando a ironia de um Papai Noel sendo detido por furto em plena véspera de Natal.





Veja: