Pedido de Cassação de Janones avança para Conselho de Ética da Câmara

O deputado federal André Janones (Avante-MG) enfrenta um novo capítulo em sua carreira política, com o Partido Liberal (PL) encaminhando ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação por suspeita de envolvimento em um esquema de "rachadinha". A decisão foi autorizada ontem (07) pelo presidente em exercício da Casa, Sóstenes Cavalcante.





O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, assinou o documento que acusa Janones de "condutas ilegais e incompatíveis com o exercício da atividade parlamentar". A denúncia tem como base o suposto esquema de "rachadinha", revelado por ex-assessores do deputado e que atualmente está sob investigação no Supremo Tribunal Federal (STF).





A decisão da presidência da Câmara obriga o Conselho de Ética a iniciar a análise do caso, marcando o início de um processo que promete ser longo e controverso. A expectativa é de que a discussão sobre a cassação do deputado André Janones seja iniciada apenas em 2024, conforme a previsão de parlamentares.





O termo "rachadinha" refere-se à prática em que servidores devolvem parte de seus salários aos parlamentares, configurando uma atividade ilegal e antiética. O escândalo ganhou destaque após as denúncias feitas por ex-colaboradores do deputado, desencadeando uma investigação no mais alto tribunal do país.





