Saiba quem é a mulher que aparece com Marcelinho Carioca em vídeo

A polícia de São Paulo ainda quer entender o que aconteceu com Marcelinho Carioca, que foi sequestrado no domingo (17/12) após sair do evento Tardezinha, de Thiaguinho, que aconteceu na Neo Química Arena, em Itaquera. O ex-jogador de futebol foi encontrado nesta segunda-feira (18/12) em Itaquaquecetuba.





Antes da polícia confirmar que Marcelinho havia sido liberado, um vídeo do atleta revelando detalhes do sequestro havia viralizado. Nas imagens, Carioca diz que foi levado depois de se envolver com uma mulher casada no evento. A moça também aparece na gravação confirmando a história. O marido dela é quem teria, segundo ele diz, sequestrado os dois.





“Eu estava em um show em Itaquera, curtindo o samba, e eu saí com uma mulher casada, fui saber depois. O marido dela nos pegou, sequestrou e me levou”, disse ele. “Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro”, completou a mulher.





Não demorou muito para que a mulher que aparece com Marcelinho Carioca no vídeo fosse identificada. Ela é Tais Moreira.





Apesar de Marcelinho dizer no vídeo que não sabia que a mulher era casada, fotos na própria rede social da moça mostram ela ao lado do ex-jogador. Uma delas é de 2021, o que indica que os dois já se conheciam. Algumas pessoas chegaram a afirmar que eles trabalham juntos.





Marcelinho e Tais se seguem no Instagram. O marido dela, que teria supostamente sequestrado os dois, também segue o atleta.





Segundo o Metrópoles, a Polícia Civil está apurando se a mulher que aparece nas imagens ao lado do ex-jogador faz parte de uma quadrilha envolvida no sequestro ou se as informações que Marcelinho e ela dizem no vídeo estão corretas.

