Fluminense vence o Al-Ahly e está na final do Mundial de Clubes

O Fluminense está na final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (18), em um jogo complicado, houve vitória do time brasileiro sobre o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0. Arias, de pênalti, e John Kennedy, no segundo tempo, marcaram os gols da vitória.





Agora, os cariocas aguardam o vencedor do duelo entre os favoritos Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão, nesta terça-feira (19), às 15h (horário de Brasília), para conhecer o seu adversário na final da competição.





(R7)