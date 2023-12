Suprema Corte de Michigan mantém Trump na corrida presidencial de 2024

A Suprema Corte de Michigan recusou nesta quarta-feira (27) uma tentativa de excluir o ex-presidente Donald Trump da cédula das primárias presidenciais de 2024 no estado. O tribunal de Michigan rejeitou um apelo do grupo liberal Free Speech For People, que buscava bloquear a participação de Trump com base em sua suposta participação na incitação à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. As informações foram reladas incialmente pelo canal norte-americano CNBC.





Essa decisão ocorre após o Colorado ter decidido a favor de um caso semelhante para desqualificar Trump da cédula de 2024. No entanto, o Colorado é até agora o único estado a decidir contra a participação de Trump nas eleições futuras.





A Suprema Corte de Michigan afirmou que a legislação eleitoral do Colorado difere significativamente das leis de Michigan, não sendo influenciada pela decisão do Colorado.





