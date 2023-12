“Tem pouco ministro”, diz Lula ao afirmar que irá expandir o número de ministérios

O presidente Lula (PT) afirmou que pretende expandir o número de ministérios em seu governo. Esta declaração ocorreu um dia depois da aprovação de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), uma movimentação que alimentou discussões nos bastidores políticos sobre a eminente divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, que já vinha sendo pedida pelo Partido dos Trabalhadores.





Durante seu discurso na 4ª Conferência Nacional da Juventude, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o presidente criticou a visão de que seu governo possui muitos ministérios. “É preciso parar de acreditar quando a imprensa diz que ‘tem muito ministro, tem muito ministro’. Tem pouco ministro, porque é preciso de mais ministros para cuidar de mais assuntos neste país”, enfatizou Lula. Ele também ressaltou que o primeiro ano de seu mandato foi dedicado à reconstrução das políticas públicas e infraestruturas desmanteladas pelos governos anteriores, lamentando a incapacidade de restaurar o quadro de funcionários dos ministérios ao nível de 2010, ao final de seu segundo mandato.





O governo Lula atualmente conta com 38 ministérios. O 38º ministério, criado em setembro para acomodar Márcio França no comando da pasta de Portos e Aeroportos, foi uma adição à estrutura administrativa do governo, visando também acomodar as demandas do Centrão, sendo hoje liderado por Silvio Costa Filho.





