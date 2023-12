VÍDEO: Dilma sobre viagem em 1ª classe: “Eu sou presidente de banco, querida”

A ex-presidente Dilma Rousseff rebateu uma passageira que a questionou por viajar de primeira classe em um avião.





Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (13), a passageira não identificada pergunta: “De primeira classe?”. Dilma responde: “Lógico, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco viaja como?”





Dilma está à frente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como “banco dos Brics”, desde março deste ano. Seu mandato na instituição vai até 2025.





A ex-mandatária é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ela chegou a iniciar um curso de mestrado na Universidade de Campinas (Unicamp), mas não o concluiu. No final da década de 1990, Dilma também abandonou um doutorado.





O NBD nasceu em 2015, reunindo os países que formam o bloco econômico (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). À época, Dilma, que era presidente da República, representou o Brasil nas negociações e foi uma das signatárias de sua fundação.





O principal objetivo do banco é disponibilizar capital e empréstimos para fomentar projetos de infraestrutura, desenvolvimento social e sustentabilidade nos países membros.





Procurada pela CNN, a ex-presidente Dilma Rousseff não quis comentar o episódio.





CNN