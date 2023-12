Papai Noel é parado em blitz e perde trenó de presentes em Salvador

Na noite do último domingo (24), a alegria natalina virou caso de polícia em Salvador (BA) quando um veículo caracterizado como trenó do Papai Noel foi parado em uma blitz e acabou sendo apreendido por agentes de trânsito.





O Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o veículo, supostamente carregado de presentes, estava com a placa de identificação em um local nada visível. Para piorar a situação, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, deixando o bom velhinho em maus lençóis.





Sobre o destino dos presentes, que deveriam alegrar as comunidades periféricas da capital baiana, ainda é um mistério. Os agentes de trânsito, no espírito natalino da coisa, decidiram rebocar o trenó para o pátio da Transalvador, com a promessa de liberá-lo assim que a situação da placa estiver regularizada.





(Gazeta Brasil)