Lula, que esteve em mais de 20 países em 2023, "esqueceu" de visitar 8 estados brasileiros

Um dos estados foi peça importante no pleito da disputa presidencial.

O presidente Lula não incluiu oito dos 26 estados brasileiros em sua agenda de compromissos ao longo de 2023, revela levantamento da Folha de S.Paulo. Minas Gerais, Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins ficaram fora dos roteiros do petista.





Em contrapartida, o presidente fez questão de estabelecer presença em mais de 20 países ao redor do mundo. Em um total de mais de 60 dias dedicados a viagens internacionais, a agenda de Lula foi marcada por deslocamentos que geraram críticas, em uma espécie de “tour milionária”.





A extensa agenda de viagens, que se assemelha a uma agenda de estrela pop, levanta questionamentos sobre a ausência tão longa no próprio país, como a crise desencadeada pelas chuvas no Rio Grande do Sul no segundo semestre deste ano. Lula não se fez presente diante da tragédia que atingiu a população gaúcha.





Um dos redutos esquecidos que mais chama atenção é Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O estado, governado por Romeu Zema, é chave não apenas por sua dimensão, mas pelo resultado acirrado durante as eleições de 2022. Apesar de o eixo mineiro representar um ponto decisivo no cenário político nacional, Lula parece não estar se importando com o pós-eleição.





(Conexão Política)