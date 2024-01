Ex-cabeleireira de Dilma Rousseff é nomeada para cargo de coordenação na EBC com salário de R$ 11,2 mil

Em abril de 2023, Márcia Westphalen, ex-cabeleireira de Dilma Rousseff, assumiu um cargo na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em Brasília, atuando como coordenadora de viagens/gerência de transportes na Diretoria de Administração e Finanças. Westphalen, com um salário bruto de R$ 11,2 mil mensais, tem seu vencimento líquido reduzido para cerca de R$ 8,5 mil após descontos obrigatórios.





Sua trajetória com a ex-presidente Rousseff é notável, remontando a 2010, quando Westphalen teve um papel ativo na transição do Governo Lula para o Governo Dilma. Durante este período, ela desempenhou a função de secretária da equipe de transição, recebendo um salário de R$ 6,8 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 17 mil em valores atuais, ajustados pelo IGPM. A nomeação de Westphalen para a EBC reflete não apenas sua longa associação com a esfera política, mas também as frequentes transições de profissionais entre diferentes funções no setor público.





(Hora Brasília)