Felipe Neto passa por crise financeira e inicia demissões em sua equipe

O youtuber Felipe Neto foi criticado por seus milhões de seguidores após anunciar cortes em sua equipe. Sob intensa pressão, Neto quebrou o silêncio sobre as demissões que têm dominado as discussões online. Enfrentando uma avalanche de críticas, o empresário respondeu com palavras fortes, expressando sua frustração. “Hoje foi um dia difícil. Não só por ver pessoas queridas dando adeus, mas por ter que, além disso, ver um mundo de ódio e teoria da conspiração por parte daqueles que dizem gostar do nosso trabalho. Existem razões para eu não ter escrito nada. E a principal delas foi justamente para que isso não se transformasse em algo ‘sobre mim’”, declarou Neto.





Neto explicou que a Netolab, sua empresa, atravessa uma fase complicada, o que motivou as demissões. “O desligamento de pessoas tão queridas aconteceu por razões internas. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos fãs entenderem: No fim do dia, a Netolab não é um grupo de amigos se divertindo. É uma empresa. E toda empresa passa por turbulências… Infelizmente, isso significa que, em momentos de crise, cortes precisam ser feitos”, esclareceu.





O irmão de Luccas Neto enfatizou que, apesar de entender a indignação dos fãs, tais decisões são comuns em qualquer empresa. “Se a Rede Globo, que fatura 15 bilhões por ano, passa por inúmeros momentos de corte de pessoal, como eu poderia sonhar em nunca ter de passar por isso?”, comparou Neto, assumindo a responsabilidade pelas decisões.





Neto também abordou as acusações dirigidas contra sua namorada, destacando a inaceitabilidade de tais ataques. “Ler tudo o que li hoje me fez repensar muito sobre que tipo de fã estou cultivando… Atacarem a Ju é uma covardia nojenta”, afirmou, ressaltando que o ódio dirigido a outros membros de sua equipe, incluindo Passini, Bruno e Aline, é intolerável e será objeto de análise jurídica. Neto concluiu pedindo que o ódio fosse direcionado exclusivamente a ele, e não aos que estão ao seu lado.





